



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ فرمانده انتظامی فراشبند از توقیف سواری پژو و کشف ۲۱۰ هزار نخ سیگار فاقد مجوز به ارزش ۲ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "رسول ایزدپناه" اظهار داشت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس آگاهی فراشبند حین گشت‌زنی در حوزه استحفاظی به یک سواری پژو ۴۰۵ مشکوک و دستور ایست دادند که راننده بدون توجه اقدام به فرار کرد.

وی افزود: پس از طی مسافتی تعقیب و گریز، راننده عرصه را بر خود تنگ و اقدام به آتش زدن بار همراه خود نمود که با تلاش مامورین سریعا آتش خاموش شد.

فرمانده انتظامی فراشبند با اشاره به اینکه ماموران در بازرسی از این خودرو ۲۱۰ هزار نخ سیگار خارجی فاقد مجوز را کشف کردند، گفت: کارشناسان ارزش محموله مکشوفه را ۲ میلیارد ریال برآورد کردند.