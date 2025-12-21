اداره‌ها، مدارس و موسسه‌های دولتی فردا با دو ساعت تاخیر فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام سخنگوی دولت؛ در راستای پاسداشت ارزش‌های خانواده و آیین‌های کهن ایرانی در شب یلدا، هیئت دولت مصوب کرد، تمامی مدارس، اداره‌ها و مؤسسه‌های دولتی، فردا دوشنبه اول دی فعالیت خود را با ۲ ساعت تأخیر آغاز کنند.

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان نیز اعلام کرده است: امتحانات مدارس فردا از ساعت ١٠ صبح به بعد برگزار خواهد شد.

براین اساس اعلام زمان دقیق و جدید آزمون بر عهده مدیران مدارس است.