ادارهها، مدارس و موسسههای دولتی فردا با دو ساعت تاخیر فعالیت خود را آغاز میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام سخنگوی دولت؛ در راستای پاسداشت ارزشهای خانواده و آیینهای کهن ایرانی در شب یلدا، هیئت دولت مصوب کرد، تمامی مدارس، ادارهها و مؤسسههای دولتی، فردا دوشنبه اول دی فعالیت خود را با ۲ ساعت تأخیر آغاز کنند.
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان نیز اعلام کرده است: امتحانات مدارس فردا از ساعت ١٠ صبح به بعد برگزار خواهد شد.
براین اساس اعلام زمان دقیق و جدید آزمون بر عهده مدیران مدارس است.