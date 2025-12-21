پخش زنده
مدیرکل امور مالیاتی گیلان گفت: صورتحسابهای مالیاتی از اول دی الکترونیکی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، حسن صیاد زمردی گفت: از فردا اول دیماه ۱۴۰۴با اجرای مرحله جدید قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، فاکتورهای کاغذی بیاعتبار و تنها صورتحسابهای الکترونیکی مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی خواهد بود.
وی افزود: از این تاریخ صورت حسابهای الکترونیکی ثبتشده در سامانه مؤدیان (پرداخت کنندگان مالیات) در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و اعتبار مالیاتی قابل پذیرش است.
مدیرکل امور مالیاتی گیلان گفت: بیش از ۳۴ میلیون صورتحساب الکترونیکی از ابتدای اجرای قانون از ابتدای زمستان ۱۴۰۲ تاکنون توسط مؤدیان استان صادر شده که نشاندهنده روند روبهگسترش استفاده از سامانه مؤدیان است.
صیاد زمردی گفت: فهرست شرکتهای معتمد در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور در دسترس مؤدیان قرار دارد و مودیان میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی https://intamedia.ir از خدمات آنها بهرهمند شوند.