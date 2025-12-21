به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سردشت، از تداوم برنامه‌های پایش، بازدید میدانی و نمونه‌برداری زیست‌محیطی از واحد‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی فعال در حوزه شهرستان‌های سردشت و میرآباد خبر داد.

هادی احمدپور گفت: با هدف اجرای برنامه‌های نظارتی و کنترل منابع آلاینده، کارشناسان پایش این اداره به‌صورت مستمر از واحد‌های مختلف از جمله مراکز پرورش ماهی، تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری و صنعتی، و نیروگاه سد سردشت بازدید و نسبت به نمونه‌برداری از خروجی پساب‌ها و بررسی شاخص‌های زیست‌محیطی اقدام می‌کنند.

وی افزود: در این پایش‌ها، وضعیت رعایت ضوابط و استاندارد‌های زیست‌محیطی، عملکرد سیستم‌های تصفیه، نحوه مدیریت پسماند و پساب، و میزان انطباق فعالیت واحد‌ها با مجوز‌های صادره مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست سردشت تأکید کرد: پایش مستمر واحد‌های تولیدی و خدماتی نقش مهمی در پیشگیری از آلودگی منابع آب، خاک و هوا دارد و این اداره در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد کرد.