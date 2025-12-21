



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، شهردار نیشابور در کارگروه مدیریت پسماند نیشابور گفت: با توجه به ارزش محیط زیستی درختان از شهروندان طبیعت دوست نیشابوری درخواست می کنم مطابق اصل ۵۰ قانون اساسی که حفاظت از محیط زیست را یک وظیفه عمومی به شمار اورده است، به پویش نجات بخشی درختان سطح شهر بپیوندند.

سید حسن میرفانی افزود:در چند شبانه روز گذشته بیش از ۲۰۰ اصله درخت در سطح شهر نیشابور بر اثر بارش برف سنگین شکسته است.

وی ادامه داد: از مردم عزیز تقاضا می‌کنیم با رعایت اصول ایمنی و احتیاط کامل با برف تکانی درختان جلو منازل و معابر شهری از این سرمایه‌های ارزشمند شهر حفاظت کنند.