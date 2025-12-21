پخش زنده
در این همایش از زکات دهندگان وکسانی که در امر زکات همکاری داشتند با اهدا لوح وهدایا تجلیل شد
دومین همایش زکات شهرستان انار با حضور زکات دهندگان وکشاورزان ودامداران وهمچنین حجت الاسلام اژدری رییس اداره اجرایی زکات استان کرمان در مهدیه امام زاده محمد صالح انار برگزار شد
دراین همایش حجت الاسلام علیدادی سلیمانی امام جمعه انار گفت : شهرستان انار بیشتر زکات مستحبی است که در حوزه درمان .جهیزیه.کمک های معیشتی.خرید دستگاه اکسیژن ساز.در حوزه فرهنگی.عمران وساخت وساز ودیگر حوزه های مختلف هزینه شده است
حجت الاسلام اژدری ضمن تقدیر وتشکر از زکات دهندگان گفت خداوند برکت ورحمت خود را به مردم وشهرستان انار نازل کند وما هم از حق وحقوق زکات دهندگان در استان دفاع می کنیم