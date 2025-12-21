پخش زنده
آغاز ماه رجب مصادف با سالروز ولادت امام محمدباقر علیه السلام مقلب به شکافنده علوم نبوی است، ماهی که پیامبر مهربانیها آن را ماه ریزش رحمت و ماه استغفار نامیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، ماه رجب، ماه رحمت و نیایش است که بندگان در زلال نگاه معبود با قنوتهای عاشقانه خود، فرصت جدید استغفار، دعا و نزدیکی به خداوند را مغتنم میشمارند.
نخستین روز ماه رجب پنجمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، حضرت امام محمدباقر (ع) چشم به جهان گشود تا جویندگان علم و معرفت را از دریای بیکران دانش اهل بیت (ع) سیراب کند.
زائران و مجاوران بارگاه نورانی کریمه اهل بیت هم با حضور در حرم مطهر، این میلاد خجسته را به حضرت فاطمه معصومه (س) تبریک میگویند.