به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ فرمانده انتظامی لارستان گفت: در روزهای اخیر گزارشهایی مبنی بر مراجعه ۴ نفر با سواری پژو پارس به درب ۲ منزل مسکونی در یکی از محلههای این شهرستان و معرفی خود به عنوان مامور دریافت شده است.
سرهنگ "محمد رستمی" اظهار داشت: افراد مذکور اقدام به بازرسی از منازل نمودهاند، اما هیچگونه مورد سرقتی گزارش نشده است.
وی با اشاره به اینکه امنیت اجتماعی مسئولیتی همگانی است، افزود: به منظور پیشگیری از سوء استفاده و حفظ امنیت جامعه، از شهروندان درخواست میشود با رعات نکات ساده، اما اساسی ذیل با پلیس همکاری کنند.
۱-درب منزل خود را به روی افراد نشناس یا کسانی که ادعای مامور بودن دارند، بدون مشاهده مدارک معتبر باز نکنند.
۲-در صورت مراجعه هر فرد با عنوان مامور از سوی هر نهاد یا سازمان، مدارک شناسایی رسمی و حکم ماموریت ممهور را حتما مشاهده کنند.
۳-در موارد مشکوک، فورا موضوع را به نزدیکترین کلانتری یا مرکز پلیس ۱۱۰ گزارش دهند.