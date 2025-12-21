



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ فرمانده انتظامی لارستان گفت: در روز‌های اخیر گزارش‌هایی مبنی بر مراجعه ۴ نفر با سواری پژو پارس به درب ۲ منزل مسکونی در یکی از محله‌های این شهرستان و معرفی خود به عنوان مامور دریافت شده است.

سرهنگ "محمد رستمی" اظهار داشت: افراد مذکور اقدام به بازرسی از منازل نموده‌اند، اما هیچگونه مورد سرقتی گزارش نشده است.

وی با اشاره به اینکه امنیت اجتماعی مسئولیتی همگانی است، افزود: به منظور پیشگیری از سوء استفاده و حفظ امنیت جامعه، از شهروندان درخواست می‌شود با رعات نکات ساده، اما اساسی ذیل با پلیس همکاری کنند.

۱-درب منزل خود را به روی افراد نشناس یا کسانی که ادعای مامور بودن دارند، بدون مشاهده مدارک معتبر باز نکنند.

۲-در صورت مراجعه هر فرد با عنوان مامور از سوی هر نهاد یا سازمان، مدارک شناسایی رسمی و حکم ماموریت ممهور را حتما مشاهده کنند.

۳-در موارد مشکوک، فورا موضوع را به نزدیکترین کلانتری یا مرکز پلیس ۱۱۰ گزارش دهند.