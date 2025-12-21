به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید ناصر موسوی رئیس اداره دامپزشکی هویزه با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی بروز سویه جدید بیماری تب برفکی و با هدف پیشگیری از گسترش آن، طرح واکسیناسیون دام‌های سنگین به‌صورت ضربتی در مناطق مرزی و واحد‌های دامداری پرتراکم شهرستان هویزه به اجرا درآمد.

وی افزود: در قالب این طرح، بالغ بر ۸ هزار و ۵۰۰ رأس دام سنگین شامل گاو و گاومیش به‌صورت کاملاً رایگان واکسینه شدند که عملیات واکسیناسیون با مشارکت دهیاران و توسط اکیپ‌های دولتی دامپزشکی انجام گرفت.

رئیس اداره دامپزشکی هویزه با اشاره به اهمیت کنترل و پیشگیری از بیماری تب برفکی گفت: این بیماری ویروسی از واگیری بسیار بالایی برخوردار بوده و در صورت شیوع، خسارات اقتصادی سنگینی به واحد‌های دامداری وارد می‌کند؛ از این‌رو، رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای و انجام به‌موقع واکسیناسیون، مؤثرترین راهکار کنترل بیماری محسوب می‌شود.

موسوی با بیان اینکه تب بالا، لنگش، کاهش تولید شیر و ایجاد ضایعات تاول‌مانند در دهان و سم از مهم‌ترین علائم تب برفکی است، تأکید کرد: دامداران در صورت مشاهده هرگونه علائم مشکوک، موضوع را سریعاً از طریق سامانه ۱۵۱۲ به اداره دامپزشکی اطلاع داده و از جابجایی دام بدون اخذ مجوز دامپزشکی خودداری کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این طرح گسترده واکسیناسیون، گامی مؤثر در حفظ سلامت دام‌ها، پایداری تولید و حمایت از صنعت دامداری شهرستان هویزه به‌شمار می‌رود و همکاری دامداران در رعایت اصول بهداشتی و قرنطینه‌ای، نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل و مهار بیماری خواهد داشت.