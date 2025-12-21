به مناسبت شب یلدا، طرح ویژه کنترل و بازرسی ترازو‌های مراکز عرضه در استان یزد در دست اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و و سیما مرکز یزد، مدیرکل استاندارد استان یزد با تبریک فرارسیدن شب یلدا و آرزوی سلامتی برای مردم استان گفت: یکی از وظایف اصلی سازمان ملی استاندارد، صیانت از حقوق عامه مردم از طریق کنترل و ارزیابی ابزار‌های سنجش و اندازه‌گیری به‌ویژه ترازو‌ها و باسکول‌ها در سطح بازار است.

زهرا جعفری افزود: ترازو‌ها از جمله وسایل پرکاربرد در بسیاری از صنوف از جمله طلافروشی‌ها، خواربار فروشی‌ها، میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های عرضه خشکبار هستند که دقت عملکرد آنها مستقیماً بر اعتماد و رضایت مصرف‌کنندگان تأثیر دارد. بنابراین کنترل و بازرسی این تجهیزات به صورت مستمر و دوره‌ای انجام می‌شود.

مدیرکل استاندارد استان یزد با اشاره به اجرای طرح‌های ویژه در مناسبت‌های خاص مانند شب یلدا، عید نوروز و ماه مبارک رمضان تصریح کرد: در این ایام به دلیل افزایش تقاضای خرید و حجم بالای مراجعه مردم، تیم‌های بازرسی با تمرکز بیشتری ترازو‌ها را بررسی می‌کنند تا از هرگونه کم‌فروشی یا مغایرت وزنی جلوگیری شود.

وی گفت: در طرح ویژه شب یلدا، ترازو‌های مورد استفاده در آجیل‌فروشی‌ها، شیرینی‌فروشی‌ها، میادین میوه و تره‌بار و سایر صنوف پرتردد به دقت مورد آزمون و ارزیابی قرار می‌گیرند. در صورت تأیید عملکرد صحیح، برچسب تأیید صحت عملکرد بر روی بدنه ترازو نصب می‌شود تا مردم از استاندارد بودن آن اطمینان خاطر داشته باشند.

مدیرکل استاندارد استان ادامه داد: چنانچه ترازو دارای نقص فنی یا خطای اندازه‌گیری باشد، موضوع به اطلاع صاحب واحد صنفی رسیده و او موظف است در مدت مشخصی نسبت به رفع نقص و درخواست بازرسی مجدد اقدام کند. ترازو‌هایی که مشکلات آنها برطرف می‌شود، مجدداً بررسی و پس از تأیید، برچسب صحت دریافت خواهند کرد.