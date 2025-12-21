پخش زنده
امروز: -
دومین جلسه کارگروه مخاطرات زیست محیطی آذربایجان غربی به بررسی وضعیت آبیاری اراضی کشاورزی با آب نامتعارف اختصاص داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ دومین جلسه کارگروه مخاطرات زیست محیطی استان در سالجاری به ریاست سعید موسوی معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی و با حضور نمایندگان دستگاههای عضو کارگروه در سالن جلسات اداره کل برگزار شد.
پیگیری مصوبات جلسه قبلی، ارائه گزارش در رابطه با وضعیت آبیاری اراضی کشاورزی با آب نامتعارف در استان در شش ماهه اول سال جاری و اقدامات و برنامههای سازمان جهادکشاورزی در این زمینه، بررسی وضعیت روانابهای سطحی، انهار سنتی داخل شهر ارومیه و مشکلات زیست محیطی و بهداشتی ناشی از آنها از جمله دستورکارهای این جلسه بود.