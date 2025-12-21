به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیط ز یست شهرستان ارومیه از برگزاری برنامه پاکسازی طبیعت تفرجگاه دریاچه سد شهرچای ارومیه با حضور جمعی از مقامات و مسئولین ملی و استانی و مشارکت تشکل‌های مردم نهاد محیط زیستی خبر داد.

مختار خانی گفت: این برنامه با حضور محمد حسین بازگیر مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت‌های اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست، حجت جباری مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی و با همراهی و مشارکت انجمن ناجیان طبیعت فردا، انجمن میراث سبز آیندگان، گروه ماهی گیران ورزشی استان آذربایجان غربی و گروه محافظان طبیعت ارومیه، شهرداری و بخشداری سیلوانا برگزار شد.

وی افزود: طی این برنامه تعداد ۷۶ کیسه، زباله و پسماند رها شده در طبیعت محدوده تفرجگاه دریاچه سد شهرچای جمع آوری و به سایت پسماند منتقل گردید.

خانی با اشاره به اهداف برگزاری این برنامه اظهار کرد: ارتقای آگاهی عمومی نسبت به حفظ محیط زیست و جلب مشارکت مردمی در نگهداری از مناطق طبیعی استان از جمله اهداف برگزاری برنامه‌های پاکسازی است که اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه این برنامه‌ها را با همراهی و مشارکت جوامع محلی و تشکل‌ها بصورت مستمر و در مناسبت‌های مختلف اجرا می‌نماید.