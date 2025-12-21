سرمربی تیم فوتبال تراکتور مطرح کرد؛
زمان کوتاهی برای ریکاوری داشتیم
سرمربی تیم فوتبال تراکتور درباره بازی تیمش برابر الدحیل گفت:زمان بسیار کوتاهی برای ریکاوری داشتیم شاید دست به تغییراتی هم بزنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،دراگان اسکوچیچ در نشست خبری قبل از دیدار تیم های تراکتور و الدحیل اظهار کرد:بازی فردا برای ما بازی بسیار مهمی است. مقابل تیمی با سازماندهی بسیار خوب و با کیفیت قابل توجه بازی خواهیم کرد. اگر به قیمت بازیکنها نگاه کنید متوجه میشوید که بازیکنان گرانی دارند، نتایج خوبی گرفتهاند و چهار گل به الاتحاد زدهاند و حتی میتوانستند بیشتر هم بزنند.
سرمربی تراکتور ادامه داد: زمان بسیار کوتاهی برای ریکاوری داشتیم. بچهها را به دو گروه تقسیم کردیم. باید دید در این بازیهای فشرده چگونه از آنها استفاده خواهیم کرد. شاید دست به تغییراتی هم بزنیم.
اسکوچیچ اضافه کرد: بازتوانی و ریکاوری انجام شده و صادق محرمی و ایگور پوستونسکی به تمرینات بازگشتهاند ولی در مورد اینکه از آنها استفاده کنم یا نه تصمیم گیری خواهم کرد.
وی ادامه داد:به نوبه خودم از تمام هواداران دعوت میکنم که در این بازی حضور داشته باشند. حس شکستناپذیری را هواداران به ما منتقل میکنند و حضورشان برای تیم بسیار الهامبخش است.
اسکوچیچ با اشاره به حساسیت دیدار پیش رو افزود: این مسابقه یکی از کلیدیترین بازیهای فصل ماست. در شرایط فعلی هر بازی شرایط خاص خودش را دارد و برای ما اهمیت زیادی دارد. هر روز برای ما روز جدیدی است و فرصتی برای نگاه به جلو. دیگر فرصتی برای بازگشت به عقب نداریم تمرکز ما روی آینده و پیروزی در بازیهای پیشروست.
الکساندر سدلار مدافع تراکتور نیز در این نشست خبری گفت: مقابل حریف بسیار سرسختی بازی خواهیم کرد. بازی، کلیدی و حیاتی خواهد بود. مثل هر بازی دیگر برای برد به زمین میرویم. بازی در یادگار و مقابل هواداران انگیزه ما را برای کسب نتیجه افزایش میدهد.
مدافع تیم فوتبال تراکتور راجع به عملکردش در این تیم و سازماندهی خط دفاعی تراکتور گفت: لازم است بگویم که درباره عملکرد دفاعی من، شجاع خلیلزاده و علیرضا بیرانوند صحبت شده است، ولی بدانید در تیم همه دفاع میکنند، همان طور که در بازیسازی نیز همه با هم کار را انجام میدهیم.
وی ادامه داد: موفقیت با همکاری تمام اعضای تیم به وجود میآید و برای همه اعضای تیم است. میدانم در شرایط خوبی قرار داریم و امیدوارم با دفاع مستحکم فرم خوبمان را حفظ کنیم و با گل زدن بازی را به سود خودمان به پایان برسانیم.
وی اضافه کرد: بحث خستگی بازیکنان تراکتور به دلیل بازی ۱۲۰ دقیقهای با پرسپولیس در جام حذفی خاطرنشان کرد: این بازی به گذشته تعلق دارد و تمام تمرکزمان به بازی فرداست و هیچ نگاهی به بازی قبلی نداریم.
وی گفت: فکر میکنم دو سه بازی فرصت داشتیم که در ورزشگاه یادگار امام (ره) بازی کنیم، واقعاً حیف است اینجا بازی نکنیم. وقتی در اینجا بازی میکنیم احساس میکنم شکستناپذیر هستیم و هواداران یار دوازدهم ما هستند. امیدوارم با وجود سرمای هوا، هواداران بیایند و کنار ما باشند. با وجود آنها میتوانیم هر کاری انجام دهیم.
گفتنی است تیم فوتبال تراکتور ایران در جریان هفته ششم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ فردا (دوشنبه) در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز میزبان الدحیل قطر خواهد بود.