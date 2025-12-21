تیم فوتبال پیکان تهران با پیروزی اقتصادی مقابل نفت و گاز گچساران راهی مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، دیدار تیم‌های فوتبال نفت و گاز گچساران و سپاهان اصفهان از مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی از ساعت ۱۶:۱۵ امروز پیگیری شد که با پیروزی یک بر صفر خودروسازان تهرانی همراه بود.

مهدی نجفی (۸۹) در حالی گل پیروزی بخش پیکان را به ثمر رساند که سجاد جعفری در دقیقه ۸۰ با دریافت کارت زرد دوم باعث ۱۰ نفره شدن میهمان تهرانی شد اما با این وجود شاگردان سعید دقیقی توانستند پیروز شده و راهی مرحله یک چهارم جام حذفی شوند.