با هدف پاسداشت ارزش‌های خانواده و آیین‌های کهن ایرانی، فعالیت کلیه مدارس، ادارات و مؤسسات دولتی، و بانک‌ها فردا با دو ساعت تاخیر آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با هدف پاسداشت ارزش‌های خانواده و آیین‌های کهن ایرانی، فعالیت کلیه مدارس، ادارات و مؤسسات دولتی، و بانک‌ها فردا با دو ساعت تاخیر آغاز می‌شود.

سخنگوی دولت با اعلام این خبر گفت: در راستای پاسداشت ارزش‌های خانواده و آیین‌های کهن ایرانی در شب یلدا، هیئت دولت مصوب کرد کلیه مدارس، ادارات و مؤسسات دولتی، فردا فعالیت خود را با ۲ ساعت تأخیر آغاز کنند.



شورای هماهنگی بانک‌ها نیز اعلام کرد: در راستای پاسداشت شب یلدا، دوشنبه اول دی، واحد‌های ستادی و شعب بانک‌ها فعالیت خود را با ۲ ساعت تأخیر آغاز می‌کنند.