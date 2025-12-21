پخش زنده
با هدف پاسداشت ارزشهای خانواده و آیینهای کهن ایرانی، فعالیت کلیه مدارس، ادارات و مؤسسات دولتی، و بانکها فردا با دو ساعت تاخیر آغاز میشود.
سخنگوی دولت با اعلام این خبر گفت: در راستای پاسداشت ارزشهای خانواده و آیینهای کهن ایرانی در شب یلدا، هیئت دولت مصوب کرد کلیه مدارس، ادارات و مؤسسات دولتی، فردا فعالیت خود را با ۲ ساعت تأخیر آغاز کنند.
شورای هماهنگی بانکها نیز اعلام کرد: در راستای پاسداشت شب یلدا، دوشنبه اول دی، واحدهای ستادی و شعب بانکها فعالیت خود را با ۲ ساعت تأخیر آغاز میکنند.