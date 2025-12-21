پخش زنده
یلدا با خصوصیات ارزشمند ایرانی مثل مهماننوازی، کرامت و ارزشگذاری به پیوندهای خانوادگی در تاریخ کهن این سرزمین ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیام شب یلدا، صلح، دوستی، آشتی و محبت بوده و از آنجایی که خانواده، هسته اولیه جامعه است این موضوع میتواند به همه جامعه تسری یابد و در نگاه کلی جوامع و ملل را به همدیگر نزدیک کرده و موجب آشنایی ملتها با ارزشهای والای انسانی شود.
این ویژگیها شاخصهای بسیار عالی برای داشتن زندگی پاک و سالم چه از بعد مادی و چه معنوی برای عصر کنونی است چرا که امروزه زندگی انسانها و کانون خانوادهها در کشورهای مختلف با آسیبهای زیاد ناشی از فقدان این شاخصها مواجه است.
یلدا با داشتن محتوا و پیامهای ارزشمند، عامل مهمی برای بازتعریف و شناخت هویتهای اصیل انسانی برای همه ملتهاست.
مردم استان مرکزی نیز در این شب آیینهای خاصی دارند که در کنار بزرگترها و اقوام خود این مراسم را پاس میدارند.
مردم روستاهای شهرستان شازند استان مرکزی هم در بلندترین شب سال به سبک و سیاق گذشتگان کنار یکدیگر جمع میشوند و شب چله را شادمان پشت سر میگذارند.