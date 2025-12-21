فاصله آموزش و صنعت؛ با راه‌اندازی هنرستان چوار در سال تحصیلی ۱۴۰۴، کاهش یافت.

هنرجویان چوار، دست به آچار شدند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ با آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴ و راه‌اندازی هنرستان چوار، فاصله میان محیط‌های آموزشی و صنعتی به‌طور چشمگیری کاهش یافته است.

دانش‌آموختگان این هنرستان؛ علاوه بر فراگیری آموزش‌های تئوری در همان محل با آموزش‌های عملی، صنعتی و مهارتی نیز آشنا می‌شوند.

در این الگوی آموزشی؛ هنرجویان از ابتدای تحصیل در محیطی حضور دارند که به‌طور هم‌زمان نقش کلاس درس، کارگاه و فضای صنعتی را ایفا می‌کند. آموزش‌ها نیز متناسب با نیازهای واقعی صنایع همجوار؛ از جمله پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها، طراحی و اجرا می‌شود.

در حال حاضر، ۷۰ هنرجو از هنرستان‌های صنعتی غرب کشور در شهرستان چوار مشغول به تحصیل هستند.