۱۳۰ همت برای توسعه قزوین؛ سهم اصلی با سرمایهگذاران است
رئیس سازمان مدیریت قزوین اعلام کرد: بسته ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی سفر رئیسجمهور تصویب شد؛ منابع عمده از بخش خصوصی است و شامل طرحهایی چون بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی باراجین است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، علی رحمانی رئیس سازمان مدیریت قزوین در نشست با خبرنگاران اعلام کرد: بسته ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی سفر رئیسجمهور تصویب شد؛ منابع عمده از بخش خصوصی است و شامل طرحهایی چون بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی باراجین است.
وی، جزئیات نهایی مصوبات سفر استانی رئیسجمهور به قزوین را تشریح کرد که طی یک تا دو سال آینده برای طرحهای عمرانی، زیربنایی، آموزشی و درمانی استان تخصیص مییابد. رحمانی با تأکید بر رویکرد دولت در استفاده حداکثری از ظرفیتهای داخلی، مبلغ کل این بسته توسعهای را ۱۳۰ هزار میلیارد تومان (۱۳۰ همت) اعلام کرد.
وی در تشریح ساختار تأمین مالی این اعتبارات، سهم اعتبارات مستقیم دولتی را حدود ۲.۷ همت و آورده عمرانی دولت را نزدیک به ۱۴.۹ همت برشمرد. بخش قابل توجهی از این بسته، معادل ۲۸.۴ همت، از طریق تسهیلات بانکی توسط ۱۱ بانک عامل تأمین خواهد شد.
رحمانی خاطرنشان کرد که بخش عمده منابع از طریق مشارکت بخش خصوصی، تسهیلات بانکی و روشهای نوین تأمین مالی صورت میگیرد و تأکید کرد که بخش بزرگی از پروژهها وارد فاز اجرا شدهاند.
در ادامه، رحمانی به توزیع اعتبارات بر اساس بخشها اشاره کرد (ارقام بر اساس میلیارد ریال): راه و شهرسازی با ۴۴,۰۰۰، نیرو با ۳۹,۸۰۰، بهداشت و درمان با بیش از ۳۷,۰۰۰، آموزش و پرورش با ۲۰,۰۰۰، ورزش با ۵,۰۰۰، علوم با ۱,۰۵۰ و بنیاد مسکن با ۲,۲۰۰ میلیارد ریال بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند.
رحمانی همچنین به پروژههای شاخصی اشاره کرد که نقش محوری در آینده توسعه استان دارند؛ از جمله پروژه «نسیم سلامت» شامل احداث بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی و توسعه گردشگری سلامت در باراجین با سرمایهگذاری ۶۰ همتی که تأمین مالی آن توسط بانک پاسارگاد انجام میشود. همچنین، تفاهمنامه ۱۵ همتی برای طرح انتقال آب از طالقان نهایی شده است که در آن ۷۰ درصد از منابع توسط بخش غیردولتی/موقوفات و ۳۰ درصد از منابع دولتی تأمین خواهد شد.