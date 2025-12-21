بازار کابل در آستانه شب یلدا پر جنب و جوش می‌شود و مردم کابل خود را برای شب یلدا و به قول خودشان شب چله آماده می‌کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ بازار کابل در آستانه شب و یلدا پر جنب و جوش می‌شود و مردم کابل خود را برای شب یلدا و به قول خودشان شب چله آماده می‌کنند. آنها معتقدند در بلندترین شب سال، سیاهی به پایان می‌رسد و روز‌های بلند همراه با روشنی از راه می‌رسد.

سنت رایج شب یلدا، شاهنامه خوانی، تفالی به حافظ و قصه گویی است.

سنت کهن گرامیداشت شب یلدا هنوز در دل فارسی زبانان زنده است و نشان می‌دهد فرهنگ و زبان، پیوندی عمیق‌تر از سیاست و جغرافیاست.