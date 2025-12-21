به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، با توجه به مصوبه هیئت دولت مبنی بر تأخیر در آغاز فعالیت مدارس، ادارات و مؤسسات دولتی در راستای پاسداشت ارزش‌های خانواده و آیین‌های کهن ایرانی در شب یلدا، به اطلاع می‌رساند فردا دوشنبه یکم دی ۱۴۰۴ تمام دستگاه‌های اجرایی، ادارات، بانک‌ها، مدارس و دانشگاه‌های استان کردستان فعالیت خود را با ۲ ساعت تأخیر آغاز می‌کنند.

بر این اساس، شروع به کار تمام دستگاه‌های اجرایی و مراکز آموزشی استان، ساعت: ۱۰ صبح خواهد بود.