ادارات و مراکز آموزشی استان کردستان فردا با ۲ ساعت تأخیر شروع به کار میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، با توجه به مصوبه هیئت دولت مبنی بر تأخیر در آغاز فعالیت مدارس، ادارات و مؤسسات دولتی در راستای پاسداشت ارزشهای خانواده و آیینهای کهن ایرانی در شب یلدا، به اطلاع میرساند فردا دوشنبه یکم دی ۱۴۰۴ تمام دستگاههای اجرایی، ادارات، بانکها، مدارس و دانشگاههای استان کردستان فعالیت خود را با ۲ ساعت تأخیر آغاز میکنند.
بر این اساس، شروع به کار تمام دستگاههای اجرایی و مراکز آموزشی استان، ساعت: ۱۰ صبح خواهد بود.