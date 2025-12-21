پخش زنده
در شهربندری زرآباد علاوه بر تولید محصولات گرمسیری، گیاهی از خانواده کاکتوس، با خاصیت درمانی برای سلامت قلب کشت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، اپنتیا، گیاهی از خانواده کاکتوس، در ۴۵ هکتار زمین با کمترین مصرف آب کشت شد و بازده اقتصادی قابل توجهی دارد.
مدیر جهاد کشاورزی زرآباد گفت: این گیاه از سال سوم به بعد اقتصادی میشود و میوه آن با خواص آنتیاکسیدانی و ویتامین C، برای سلامت قلب و پیشگیری از نارساییها کاربرد دارد.
محمدامین هوت: با وجود گردش مالی جهانی ۱۵۰ میلیارد دلاری در حوزه گیاهان دارویی، سهم ایران کمتر از یک میلیون دلار است. اما با دو هزار و ۳۰۰ گونه گیاه دارویی در ایران یافت میشود.
وی افزود: از ۱۳ اقلیم جهانی یازده اقلیم در ایران وجود دارد.