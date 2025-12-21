مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان گفت: شرایط احداث نیروگاه‌های خورشیدی بامی ۵ و ۱۰ کیلووات در استان با هدف کاهش وابستگی به منابع سوختی و ترویج استفاده از انرژی‌های پاک فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی خدری با اشاره به تقاضای روزافزون برای تامین انرژی برق و لزوم استفاده از منابع انرژی‌های تجدیدپذیر، اظهار کرد: دولت و وزارت نیرو با هدف کاهش وابستگی به منابع سوختی و ترویج استفاده از انرژی‌های پاک، به ویژه انرژی خورشیدی، همکاری گسترده‌ای با شرکت توانیر، سازمان ساتبا و شرکت‌های توزیع برق در سراسر کشور آغاز کرده‌اند.

وی افزود: در این راستا، به منظور پاسخ به نیاز‌های جدید و افزایش سهم انرژی خورشیدی در شبکه برق، فرصت ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت‌های ۵ و ۱۰ کیلووات فراهم شده است.

خدری اضافه کرد: با نصب نیروگاه خورشیدی خانگی روی پشت بام، مشترکان می‌توانند انرژی برق تولید کنند و آن را با قرارداد ۲۰ ساله خرید تضمینی به دولت بفروشند. در برابر قطعی برق، از سیستم برق اضطراری و وام‌های کم‌بهره ویژه خانواده‌ها بهره‌مند شوند و در کاهش آلودگی هوا و ساختن محل زندگی پاک‌تر مشارکت کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان توضیح داد: روند ثبت‌نام و احداث این نیروگاه‌ها به‌وسیله پلتفرم‌های برخط به سادگی قابل انجام است. متقاضیان می‌توانند از طریق پلتفرم‌های برخط ایجاد شده، فرآیند ثبت‌نام، دریافت وام و راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی خود را دنبال کنند. این پلتفرم‌ها با هدف تسهیل روند کار و همچنین تضمین بهره‌برداری از سیستم‌های انرژی خورشیدی با کیفیت و مطمئن، طراحی شده‌اند.

وی در خصوص مراحل راه اندازی نیروگاه خورشیدی گفت: مشترکان در استان خوزستان می‌توانند به سامانه مهرسان مراجعه و از طریق انتخاب یکی از پلتفرم‌ها ثبت نام کنند.

خدری همچنین تاکید کرد: این طرح می‌تواند به کاهش فشار بر شبکه برق و افزایش ظرفیت تولید برق از منابع تجدیدپذیر کمک شایانی کند.

این مقام ارشد صنعت برق استان ادامه داد: با توجه به ظرفیت بالای استان خوزستان در تولید انرژی خورشیدی و بهره‌برداری از تابش خورشید در طول سال، این طرح می‌تواند نقش مهمی در تأمین انرژی پایدار و کاهش هزینه‌های برق برای مردم ایفا کند.

وی افزود: اطلاعات بیشتر در خصوص این طرح و پلتفرم‌های مربوطه در سایت شرکت توزیع نیروی برق خوزستان قابل دسترسی است. همچنین می‌توانند از طریق مراجعه حضوری به آدرس اهواز، امانیه خیابان شهید منصفی اقدام کنند و یا با شماره ۰۶۱۳۳۱۰۱۱۶۳ تماس بگیرند. همچنین ادارات توزیع برق شهرستان‌ها پذیرای سرمایه‌گذاران احداث نیروگاه‌های خورشیدی پشت بامی هستند.