استاندار زنجان بر ضرورت حمایت هدفمند از تولیدکنندگان و سرمایهگذاران واقعی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ صادقی در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه منافع دولت و تولیدکنندگان در تقابل با یکدیگر نیست، گفت: نباید کسانی که در نظام دلالی بدون زحمت سود میبرند، بیش از تولیدکنندگان واقعی بهرهمند شوند.
وی هدفگذاری استان را تبدیل زنجان به استانی با رویکرد بینالمللی عنوان کرد و افزود: افزایش ۳۰ درصدی صادرات در سالهای آینده از برنامههای جدی استان است.
استاندار زنجان با اشاره به برخی چالشها از جمله تأمین آب، بستهبندی، مدیریت بازار و اختلاف آمار سطح زیرکشت برنج، تأکید کرد: این مسائل نیازمند بررسیهای تخصصی است و با تشکیل کارگروههای تخصصی، به بستههای پیشنهادی اجرایی تبدیل خواهد شد.
دکتر صادقی همچنین با تأکید بر ساماندهی برداشتهای غیرمجاز آب، مدیریت پسماند واحدهای فرآوری و توسعه گردشگری، گفت: شهرستان طارم علاوه بر ظرفیت زیتون، از توانمندیهای بالایی در حوزه گردشگری برخوردار است که باید بهعنوان محور مکمل توسعه مورد توجه قرار گیرد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت تصمیمگیری مبتنی بر مطالعات کارشناسی و اسناد بالادستی، از برگزاری جلسه فوقالعاده شورای گفتوگو با محوریت زیتون در ماه آینده خبر داد و افزود: هدف نهایی، اتخاذ تصمیماتی پایدار و به نفع تولیدکنندگان واقعی در چارچوب اسناد آمایش سرزمین است.