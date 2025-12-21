پخش زنده
در مراسمی ۱۶ پژوهشگر برتر بخش کشاورزی و منابع طبیعی استان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ در مراسمی ۱۶ پژوهشگر برتر بخش کشاورزی و منابع طبیعی استان تجلیل شد.
علی اکبر داودی راد سرپرست مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گفت: افزایش کمی و کیفی تولیدات در عرصههای مختلف بخش کشاورزی، افزایش عملکرد در واحد سطح، کاهش مصرف و افزایش بهره وری در آب، تولید ارقام اصلاح شده و متناسب با تغییرات شرایط اقلیمی از جمله دستاوردهای طرحهای پژوهشی است.
علی صفری رئیس سازمان جهادکشاورزی استان در این مراسم آموزش و ترویج را مهمترین رسالت سازمان جهادکشاورزی دانست و گفت: باید سهم بخش خصوصی در کشاورزی افزایش یابد تا بتوانیم به رسالت خود که همان آموزش و ترویج است، بیشتر بپردازیم.
او افزود: برآیند تمام تلاشها و زحمات دولت و بخش کشاورزی و دستگاههای تابعه رسیدن به امنیت غذایی است.
علی میرزایی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار مرکزی هم بر اهمیت پژوهش و تحقیق در بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت: افزایش تولید و پایداری امنیت غذایی نیازمند تجهیز به سلاح عِلم است و اگر در کشوری محصولات و تولیدات خوبی صورت میگیرد، در گرو کارهای تحقیقاتی خوبی است که انجام شده است.