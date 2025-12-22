جهش ۱۵ رتبه‌ای استان بوشهر در بهبود فضای کسب‌وکار در کشور

استاندار بوشهر با اشاره به بهبود قابل توجه فضای کسب‌وکار گفت: رتبه استان بوشهر در شاخص‌های ملی فضای کسب‌وکار از جایگاه ۲۶ به رتبه ۱۱ کشور ارتقا یافت.