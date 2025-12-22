جهش ۱۵ رتبهای استان بوشهر در بهبود فضای کسبوکار در کشور
استاندار بوشهر با اشاره به بهبود قابل توجه فضای کسبوکار گفت: رتبه استان بوشهر در شاخصهای ملی فضای کسبوکار از جایگاه ۲۶ به رتبه ۱۱ کشور ارتقا یافت.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ارسلان زارع در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، با قدردانی از نقشآفرینی فعالان اقتصادی، این شورا را یکی از مهمترین بسترهای همافزایی برای حل مسائل اقتصادی استان دانست و اظهار کرد: مدیریت استان و همه خدمتگزاران مردم در بوشهر با نگاهی هماهنگ و منسجم، پشتیبان بخش خصوصی هستند و این رویکرد در همه تصمیمگیریها دنبال میشود.
وی با اشاره به بهبود قابل توجه فضای کسبوکار استان، گفت: رتبه استان بوشهر در شاخصهای ملی فضای کسبوکار از جایگاه ۲۶ به رتبه ۱۱ کشور ارتقا یافته و امیدواریم تا پایان سال، این جایگاه باز هم بهبود یابد؛ دستاوردی که نتیجه تعامل سازنده بخش خصوصی و دولت است.
استاندار بوشهر با اشاره به اصلاح فرآیندها در درگاه ملی مجوزهای کسبوکار، افزود: زمان پاسخگویی به استعلامها که در مواردی به بیش از ۱۸۰ روز میرسید، با شناسایی نقاط ضعف و زمانبندی مشخص، به کمتر از ۱۵ روز کاهش یافته است.
وی در ادامه به ظرفیت تعاونیهای مرزنشینان اشاره کرد و افزود: استفاده از مزیت این شرکتهای تعاونی، نهتنها برای تنظیم بازار کالاهای اساسی مورد نیاز استان بلکه برای کمک به تأمین و تعادل بازار کشور نیز میتواند موثر باشد.
زارع با تأکید بر نقش مشورتی و کارشناسی اتاق بازرگانی، تصریح کرد: بدنه کارشناسی توانمند بخش خصوصی میتواند در شناسایی مقررات دستوپاگیر و ارائه پیشنهادهای اصلاحی، حتی در سطح ملی و قانونگذاری، نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
وی با قدردانی از مسئولیتپذیری اجتماعی فعالان اقتصادی استان گفت: مشارکت بخش خصوصی بوشهر در حوزههایی همچون کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد، حمایت از ایتام و نیازمندان، مدرسهسازی و … شایسته تقدیر است.