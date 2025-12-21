سه دیدار بجامانده از هفته ششم لیگ برتر والیبال مردان ایران امروز (یکشنبه ۳۰ آذرماه) در شهر‌های تهران، اسلامشهر و گنبد برگزار شد.

برتری فولاد سیرجان، طبیعت و استقلال در بازی‌های بجامانده از هفته ششم

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با درخواست برخی باشگاه‌های لیگ برتری زمان برگزاری دیدار‌های هفته ششم لیگ برتر والیبال مردان تغییر کرد و چهار دیدار در روز‌های ۲۲ و ۲۳ آذرماه برگزار شد.

سه دیدار بجامانده از هفته ششم لیگ برتر والیبال مردان امروز (یکشنبه ۳۰ آذرماه) در شهر‌های تهران، اسلامشهر و گنبد برگزار شد که گزارش کامل این دیدار‌ها به شرح زیر است:

فولادی‌ها به صدرنشینی شش هفته‌ای شهداب پایان دادند

تیم رازین پلیمر تهران از ساعت ۱۶ در چارچوب دیدار معوقه هفتم ششم لیگ برتر مردان میزبان مدافع عنوان قهرمانی در خانه والیبال تهران بود.

نادر انصاری و بهروز جعفری، ناظران فنی و داوری این مسابقه بودند که به مدت ۷۲ دقیقه پیگیری شد.

همچنین قضاوت این دیدار برعهده امید فولادی‌وندا، میلاد افشار و اسماعیل رزقی به ترتیب به عنوان داور اول، داور دوم و داور ویدئوچک بود.

بهروز عطایی در ابتدای این مسابقه از ترکیب علی رمضانی، علی حاجی پور، محمد ولی زاده، امیرحسین توخته، اسماعیل مسافر، امین خواجه خلیلی و سیامک مرندی (لیبرو) در تیم فولاد سیرجان استفاده کرد.

تیم رازین پلیمر نیز این دیدار را با ترکیب سیدجواد میراحمدی، محمدجواد مکوندی، محمدصدرا جاودانی، حامد نظری، آرمان آتشین، عرفان محمدی و علیرضا آقا مجیدی (لیبرو) شروع کرد.

رازین پلیمر به رغم میزبانی در ست نخست این دیدار با ۱۳ اختلاف امتیاز نتیجه را واگذار کرد و فولادی‌های ۲۵ بر ۱۲ فاتح میدان شدند. نماینده سیرجان در ست دوم نیز ۲۵ بر ۱۶ به پیروزی رسید تا تنها یک گام تا برد نهایی در این دیدار فاصله داشته باشد.

فولاد سیرجان در ست سوم هم ۲۵ بر ۱۸ به پیروزی رسید تا به هفتمین برد متوالی خود دست یابد و به صدرنشینی شش هفته‌ای شهداب یزد در لیگ برتر مردان پایان دهد.

طبیعت با طعم شیرین برد به پیشواز یلدا رفت

شاگردان ابراهیم وادی سرمربی طبیعت در هفتمین مسابقه خود در این فصل از لیگ برتر مردان میزبان مس رفسنجان در سالن شهید بیضایی اسلامشهر بودند.

دیداری که نظارت آن به عهده حسین پورکاشیان ناظر فنی و علی اصغر حاجی کاظمی ناظر داوری بود و با ۳۵۰ تماشاگر به مدت ۱۱۶ دقیقه طول کشید.

علیرضا قریب، محمد نیک سرشت و نیما یزدان پناه نیز به ترتیب به عنوان داوران اول، دوم و ویدئوچک، قضاوت این مسابقه را برعهده داشتند.

طبیعت این دیدار را با ترکیب افشین فتاح، علی یوسفی، امیر کرمی، کامیاب عبدالهی فر، عرفان نوروزی، بهنام حاجی پور و ابوالفضل قلی پور (لیبرو) شروع کرد.

فاضل پژومان، مهران فیض امام دوست، امیررضا سرلک، علیرضا شاه علی، کمیل اکبری و ناصر رحیمی پناه (لیبرو) نیز ترکیب شروع کننده تیم مس رفسنجان بودند.

تیم طبیعت در ست‌های اول و دوم این دیدار ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسید تا تنها یک گام با پیروزی نهایی فاصله داشته باشد.

در ست سوم هم طبیعت ۲۶ بر ۲۴ به پیروزی رسید تا در نهایت سه بر صفر فاتح این میدان شود و شاگردان ابراهیم وادی با برد شیرین به پیشواز یلدا بروند و با سه برد در جدول هفت امتیازی شوند.

تیم مس با پذیرش این شکست و با توجه به اینکه یک امتیاز استقلال گنبد در دیدار با صنعتگران قطعی شده است، در انتهای جدول ۱۴ تیمی لیگ برتر والیبال مردان قرار گرفت.

دو پله صعود استقلال با شکست صنعتگران

نماینده والیبال گنبد ایران که بعد از ۶۲۱ روز بار دیگر موفق به حضور در سوپر لیگ والیبال مردان ایران شد، امروز در سالن المپیک گنبد و در چارچوب دیدار معوقه هفته ششم میزبان صنعتگران امید بود.

ابوالقاسم سیستانی‌پور، علی یاوری، محمدرضا درفش کاویان و جواد مرآتی به ترتیب به عنوان ناظر فنی، ناظر داوری، داور اول و داور دوم، نظارت و قضاوت این مسابقه را برعهده داشتند.

مهرداد بابایی، قاسم کارخانه، امین علوی، متین تکاور، وحید عابدنیا، محمد باقری و موسی سخاوی (لیبرو) ترکیب شروع کننده تیم استقلال گنبد در این مسابقه بودند.

در آن سوی میدان نیز غلامرضا مومنی مقدم از ابتدای این دیدار طا‌ها بهبودنیا، عمران گوکجلی، حمزه زرینی، رادین احمدی، پویا آریاخواه، محمدرضا مشهدی و سجاد جلوداریان (لیبرو) به زمین فرستاد.

استقلالی‌ها در ست‌های اول و دوم این دیدار ۲۵ بر ۲۲ و ۳۱ بر ۲۹ به پیروزی رسیدند تا به فرار از انتهای جدول در پایان این مسابقه امیدوار باشند.

تیم صنعتگران در ست سوم ۲۵ بر ۲۰ به پیروزی رسید تا این دیدار در ست شماری دو بر یک به نفع میزبان شود.

تیم استقلال گنبد در ست چهارم ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی رسید تا در نهایت سه بر یک فاتح میدان شود و با کسب دومین برد خود دو پله صعود در جدول تجربه کند و در جایگاه دوازدهم قرار گیرد.

نتایج کامل هفته ششم لیگ برتر والیبال مردان:

بدین ترتیب تیم‌های شهرداری ارومیه، پیکان تهران، چادر ملو اردکان، شهداب یزد، فولاد سیرجان ایرانیان، طبیعت اسلامشهر و استقلال گنبد در هفته ششم لیگ برتر مردان موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل این دیدار‌ها به قرار زیر است:

سایپا تهران یک – شهرداری ارومیه ۳ (۳۴ بر ۳۲، ۱۹ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵ و ۲۱ بر ۲۵)

مهرگان نور صفر – پیکان تهران ۳ (۲۰ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵ و ۲۲ بر ۲۵)

چادر ملو اردکان ۳ – فولاد مبارکه سپاهان صفر (۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۱۹)

شهداب یزد ۳ – پاس گرگان یک (۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۹، ۲۶ بر ۲۴ و ۲۵ بر ۲۱)

رازین پلیمر صفر – فولاد سیرجان ۳ (۱۲ بر ۲۵، ۱۶ بر ۲۵ و ۱۸ بر ۲۵)

استقلال گنبد ۳ – صنعتگران امید یک (۲۵ بر ۲۲، ۳۱ بر ۲۹، ۲۰ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۱۹)

طبیعت اسلامشهر ۳ – مس رفسجان صفر (۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۶ بر ۲۴)

جدول لیگ برتر والیبال مردان در پایان دیدار‌های بجامانده هفته ششم به شرح زیر است:

۱- فولاد سیرجان ایرانیان ۷ برد و ۲۰ امتیاز

۲- شهداب یزد ۶ برد و ۱۹ امتیاز

۳- فولاد مبارکه سپاهان ۵ برد و ۱۵ امتیاز

۴- شهرداری ارومیه ۵ برد و ۱۵ امتیاز

۵- پیکان تهران ۵ برد ۱۵ امتیاز

۶- چادر ملو اردکان ۵ برد و ۱۴ امتیاز

۷- صنعتگران امید سه برد و ۱۰ امتیاز

۸- طبیعت سه برد و هفت امتیاز

۹- پاس گرگان دو برد و ۸ امتیاز

۱۰- رازین پلیمر دو برد و هفت امتیاز

۱۱- مهرگان نور دو برد و هفت امتیاز

۱۲- استقلال گنبد دو برد و ۴ امتیاز

۱۳- سایپا تهران یک برد و سه امتیاز

۱۴- مس رفسنجان یک برد و دو امتیاز

هفته هشتم این رقابت‌ها روز چهارشنبه سوم دی ماه در شهر‌های تهران (دو دیدار)، اسلامشهر، اردکان، نور، رفسنجان و اصفهان پیگیری خواهد شد.