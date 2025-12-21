به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و خیبر خرم آباد از ساعت ۱۶:۳۰ امروز در ورزشگاه نقش جهان اصفهان از مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی به دیدار هم رفتند.

این رویارویی در نهایت با پیروزی ۳ بر یک میهمان خرم آبادی همراه شد و خیبر با شکست صدر نشین لیگ راهی یک چهارم جام حذفی شد.

در این دیدار محمد عسکری (دقیقه ۱۵) برای سپاهان و محسن سفیدچغایی (دقیقه ۵)، علی خانزادی (دقیقه ۴۷) و امیرحسین فارسی (دقیقه ۷۴) برای خیبر گلزنی کردند.

سپاهان در حالی شکست خورد که با تشخیص var در دقیقه ۶۵ صاحب ضربه پنالتی شد، اما ضربه امید نورافکن را حسین پورحمیدی به خوبی گرفت تا زردپوشان متحمل شکست خانگی اینچنینی شوند و از دور رقابت‌ها کنار بروند.