اختصاص ۴۰ همت اعتبارات عمرانی و اقتصادی از سفر رئیس جمهور به استان

۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی و اقتصادی در سفر ئیس جمهور به کهگیلویه و بویراحمد تخصیص داده شد.