معاون راهبری و نظارت بر بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: بارش‌های شدید به بخشی از تأسیسات آب و فاضلاب استان‌های فارس، کرمان، هرمزگان و بوشهر خسارت وارد کرد که بلافاصله خدمات‌رسانی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از وزارت نیرو، معاون راهبری و نظارت بر بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به وقوع سیلاب اخیر در استان‌های فارس، کرمان، هرمزگان و بوشهر ادامه داد: بیش از ۴۳۱ شهر و روستا در این استان ها تحت تأثیر سیلاب قرار گرفتند که مهم‌ترین خسارات شامل شکستگی خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع، تخریب چاه‌ها، موتورخانه‌ها، ترانس‌های برق، تأسیسات جانبی و جاده‌های دسترسی به خطوط آبرسانی بوده است.

علیرضا جزقاسمی در باره عملکرد نیرو‌های عملیاتی صنعت آب و فاضلاب خاطرنشان کرد: با تشکیل مستمر جلسات ستاد مدیریت بحران، آماده‌باش کامل تجهیزات و ماشین‌آلات، اعزام تیم‌های واکنش سریع و استفاده از ظرفیت شرکت‌های آب و فاضلاب استان‌ها، بخش عمده‌ای از حوادث در کوتاه‌ترین زمان ممکن رفع و مابقی موارد نیز در دست اقدام قرار دارد.

معاون راهبری و نظارت بر بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ادامه داد: در مناطقی که به‌صورت مقطعی دچار افت یا قطع آب شدند، تأمین آب شرب از طریق منابع جایگزین، آبرسانی سیار با تانکر و مدیریت بهره‌برداری از مخازن انجام شد تا از بروز بحران پایدار برای شهروندان جلوگیری شود.

علیرضا جزقاسمی خاطرنشان کرد: پایش مستمر شبکه‌های آب و فاضلاب، تعمیر خطوط انتقال و توزیع آسیب‌دیده، رفع گرفتگی‌های فاضلاب و بازگرداندن تأسیسات از مدار خارج‌شده، همچنان با جدیت ادامه دارد و تلاش بر این است که شرایط تمامی مناطق درگیر هرچه سریع‌تر به وضعیت پایدار بازگردد.

معاون راهبری و نظارت بر بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ادامه داد: با وجود گستردگی خسارات ناشی از سیلاب، تلاش شبانه‌روزی و هماهنگ همکاران صنعت آب و فاضلاب در سراسر مناطق درگیر، نقش مؤثری در کنترل شرایط و تداوم خدمات‌رسانی به مردم داشته و عملیات تکمیلی تا رفع کامل آثار حادثه ادامه خواهد داشت.