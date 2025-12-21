ادامه ممنوعیت ورود خبرنگاران خارجی به غزه

کابینه رژیم صهیونیستی درخواستی را به دیوان عالی این رژیم ارائه کرد تا مهلت پاسخگویی به دادخواست ارائه شده از سوی انجمن خبرنگاران خارجی برای ورود به غزه را تمدید کند.