کابینه رژیم صهیونیستی درخواستی را به دیوان عالی این رژیم ارائه کرد تا مهلت پاسخگویی به دادخواست ارائه شده از سوی انجمن خبرنگاران خارجی برای ورود به غزه را تمدید کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما کابینه رژیم صهیونیستی به ریاست نتانیاهو امروز یکشنبه درخواستی را به دیوان عالی این رژیم ارائه کرد تا مهلت پاسخگویی به دادخواست ارائه شده از سوی انجمن خبرنگاران خارجی برای ورود به غزه را تمدید کند.
این درخواست صهیونیست ها در راستای تعلل و طفرهروی مداوم و برای دهمین بار به منظور سرپوش گذاشتن بر جنایات خود در نوار غزه مطرح میشود.