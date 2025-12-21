به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ عبدالرضاحاج علی بیگی فرماندار اراک در هفتمین جلسه شورای اداری شهرستان اراک که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، گفت: در این نشست، مهم‌ترین اقدامات و برنامه‌های دستگاه‌ها در حوزه‌های نظارت بر بازار، تنظیم بازار شب یلدا و اجرای طرح زمستانه مورد بررسی قرار گرفت.

عبدالرضاحاج علی بیگی افزود: در این جلسه گزارشی از اقدامات انجام‌شده در راستای ساماندهی بازار ارائه شد و از افزایش بازرسی‌ها و تشکیل پرونده برای صنوف متخلف در قالب فعالیت‌های کمیته مشترک نظارتی مورد بحث قرار گرفت.

فرماندار شهرستان اراک همچنین با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در حوزه تنظیم بازار، از راه‌اندازی ۱۰ مرکز عرضه مستقیم میوه شب یلدا در سطح شهر اراک خبر داد و گفت: این مراکز با همکاری شهرداری اراک و مجموعه تعاون روستایی راه‌اندازی شده و اقلام عرضه‌شده با قیمتی حدود نصف قیمت بازار در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد. به گفته وی، توزیع میوه شب یلدا به‌صورت ارزان‌قیمت تا ۱۰ روز آینده ادامه خواهد داشت.

او در افزود: در این جلسه، موضوع تشدید نظارت بر بازار به‌عنوان یکی از مصوبات مهم شورای اداری شهرستان مطرح و تصویب شد و دستگاه‌های ذی‌ربط موظف شدند نظارت‌های خود را در این حوزه افزایش دهند.

وی همچنین ادامه داد: گزارشی از اجرای طرح زمستانه توسط اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ارائه شد. بر اساس این گزارش، اقدامات مؤثر و مناسبی در حوزه راهداری انجام شده و در جریان بارش‌های اخیر نیز خدمات مطلوبی از سوی شهرداری اراک در سطح شهر و مجموعه راهداری در محور‌های مواصلاتی ارائه شده است.