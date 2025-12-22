حمل‌ونقل زمینی و دریایی، پیشران توسعه اقتصادی استان بوشهر

استاندار بوشهر با اشاره به جایگاه راه و حمل‌ونقل در توسعه کشور، گفت: توسعه استان بدون نگاه یکپارچه به حمل‌ونقل زمینی، دریایی و زیرساخت امکان‌پذیر نیست و در همین راستا دولت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام را در دستور کار قرار داده است.