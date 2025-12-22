حملونقل زمینی و دریایی، پیشران توسعه اقتصادی استان بوشهر
استاندار بوشهر با اشاره به جایگاه راه و حملونقل در توسعه کشور، گفت: توسعه استان بدون نگاه یکپارچه به حملونقل زمینی، دریایی و زیرساخت امکانپذیر نیست و در همین راستا دولت تکمیل طرحهای نیمهتمام را در دستور کار قرار داده است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ارسلان زارع در بازدید از اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان به مناسبت روز ملی حمل و نقل، ضمن تقدیر از تلاشهای شبانه روزی نیروهای این مجموعه، با بیان اینکه استان بوشهر از نظر جغرافیای اقتصادی، نفت، گاز، بنادر و تجارت خارجی نقشی ملی دارد، افزود: حفظ و تقویت ایمنی راهها و ارتقای کیفیت زیرساختهای حملونقل، پیششرط تداوم تولید، صادرات و تأمین معیشت مردم است و راهداری در این میان نقشی بیبدیل ایفا میکند.
وی افزود: امروز وزارت راه و شهرسازی در بوشهر از نظر اجرای اعتبارات عمرانی، در میان دستگاههای اجرایی استان جایگاه نخست را دارد که این امر حاصل برنامهریزی، هماهنگی و تلاش مجموعه مدیران و کارکنان این بخش است.
استاندار بوشهر با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کارگران و کارکنان راهداری، رانندگان و دست اندرکاران عرصه خدمات حملونقل، گفت: نقش راهداری در پشتیبانی از تولید، اشتغال و ایمنی سفرها حیاتی است و دولت با نگاه ملی، تقویت زیرساختهای جادهای استان را با جدیت دنبال میکند.
وی با بیان اینکه طرحهای بزرگراهی، راههای اصلی و روستایی و همچنین طرحهای مرتبط با بنادر و حملونقل دریایی، جزو اولویتهای توسعهای استان است، گفت: اقدامات انجامشده در حوزه ایمنسازی محورها، حذف نقاط حادثهخیز، بهسازی راههای روستایی و هوشمندسازی شبکه حملونقل نقش مؤثری در کاهش سوانح و افزایش رضایتمندی مردم دارد.
زارع بر ضرورت تداوم سرمایهگذاری در زیرساختهای حملونقل تأکید کرد و افزود: توسعه بوشهر بدون نگاه یکپارچه به حملونقل زمینی، دریایی و لجستیک امکانپذیر نیست و دولت با رویکرد عدالتمحور، تکمیل طرحهای نیمهتمام و ارتقای استانداردها را در دستور کار قرار داده است.