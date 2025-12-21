به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با فرا رسیدن شب اول ماه رجب، سالروز میلاد باسعادت پنجمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت، امام محمد باقر (ع) و حلول ماه رجب المرجب مردم ولایتمدار و عاشقان اهل بیت (ع) با برپایی مجالس جشن و سرور در شهر‌های مختلف خوزستان فرا رسیدن این ایام مبارک را به ساحت مقدس حضرت ولی عصر (عج) تبریک و تهنیت عرض می‌کنند.

همچنین عاشقان خاندان عصمت و طهارت (ع) با استفاده از فضای مجازی مطالبی در خصوص زندگانی، سیره، شخصیت حضرت باقر العلوم (ع) و فضلیت‌های ماه رجب را ارسال می‌کنند و احادیث حضرت امام محمد باقر (ع) و مدایح در وصف ایشان را به اشتراک می‌گذارند.