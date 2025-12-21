در مراسمی با قدردانی از خدمات رئوف برهانی، سید ادریس سرروت بعنوان سرپرست آموزش و پرورش اشنویه معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ عبدالسلام مام عزیزی در مراسم تودیع و معارفه مدیر آموزش و پرورش اشنویه که در محل فرمانداری برگزار شد اظهار کرد: آموزش و پرورش یکی از مهم‌ترین نهاد‌های جامعه است و نقش محوری در مسیر توسعه دارد.

وی افزود: ما برای دستیابی به پیشرفت نیازمند نیرو‌های انسانی توانمند هستیم و این نیرو‌ها محصول آموزش و پرورش هستند؛ بنابراین زمانی موفق خواهیم بود که این نهاد بتواند به‌طور جدی به نیاز‌های آموزشی و فرهنگی معلمان و دانش‌آموزان پاسخ دهد.

رییس شورای اموزش و پرورش شهرستان تأکید کرد: خدمت به مردم وظیفه اصلی مسئولان است و باید به معنای واقعی کلمه در کنار یکدیگر با وفاق و همدلی برای ارتقای شرایط موجود تلاش کنیم.

وی اعلام کرد: برخی تغییرات مدیریتی جنبه مثبت دارند و مردم آثار آن را به‌خوبی مشاهده می‌کنند، پس هر یک از ما باید در جایگاه خود بیشترین خدمت را به مردم ارائه دهیم.

مام عزیزی تصریح کرد در کنار توجه به نیاز‌های آموزشی باید به کیفیت تحصیلی و فضای آرامش و امنیت شغلی کارکنان نیز توجه شود.

در این آیین معاون آموزش متوسطه استان گفت: توسعه عدالت و آموزش باکیفیت برای همه دانش آموزان یکی از رویکرد‌های دولت چهاردهم در آموزش و پرورش است و عنوان نمود: توسعه عدالت و آموزش باکیفیت برای همه دانش آموزان یکی از رویکرد‌های دولت است که تقویت و ارتقای کیفیت آموزش مدارس عادی دولتی و همچنین غنی‌سازی محیط‌های یادگیری و تنوع بخشی به آن همراه با ایجاد شبکه‌ای از این محیط‌ها برای ارتقای کیفیت آموزش از اقدامات اصلی معاونت آموزش متوسطه خواهد بود.

ابراهیمی معلمان را محور آموزش به دانش‌آموزان و مسئول اصلی ارائه خدمات آموزشی و یادگیری خواند و به نقش اساسی آنها در ارتقای کیفیت آموزشی مدارس دولتی به ویژه در مناطق کمتر برخوردار اشاره کرد.

در این مراسم سرروت بعنوان سرپرست آموزش و پرورش اشنویه معرفی و از خدمات رئوف برهانی مدیر قبلی با اهدای لوح و هدایا تجلیل شد.