نخستین جشنواره فناوری و نوآوری «جیرفت اینوتک ۲۰۲۵» با محوریت هوش مصنوعی، راهاندازی استارتاپها در شهرهای کوچک و نقش زنان در عرصه فناوری، در جیرفت برگزار شد
.به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از برگزاری نخستین جشنواره فناوری و نوآوری «جیرفت اینوتک ۲۰۲۵» با محوریت سه موضوع کلیدی شامل هوش مصنوعی، راهاندازی استارتاپها در شهرهای کوچک و نقش زنان در عرصه فناوری خبر داد و گفت: این رویداد تخصصی با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، شهرداری و پارک علم و فناوری استان کرمان، با حضور مدیران استارتاپهای موفق، متخصصان و چهرههای شناخته شده حوزه نوآوری برگزار شد.
دکتر هدیه عسکرپور اهداف این جشنواره را تقویت فرهنگ نوآوری، شناسایی استعدادهای محلی و کاستن از شکاف دیجیتال در جامعه عنوان کرد و افزود: مهمانان حاضر در این جشنواره، از چهرههای باتجربه و مدیران کسبوکارهای نوپای موفق بودند که تجربیات خود را در پنلهای تخصصی به اشتراک گذاشتند.
وی با بیان اینکه پنلهای تخصصی این رویداد بر هوش مصنوعی، نقش زنان در فناوری و مسیر رشد استارتاپها از شهرهای کوچک به کلانشهرها متمرکز بود، خاطرنشان کرد: هدف ما این است که با ارائه آموزشهای اولیه، فناوری را به شکلی ملموستر به جامعه معرفی کنیم.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در بخش دیگری از سخنان خود، هوش مصنوعی را ابزاری راهبردی برای افزایش بهرهوری در تمامی حوزههای شغلی، از دانشگاه و صنعت تا کشاورزی دانست و تأکید کرد: این فناوری میتواند موجب صرفهجویی قابل توجه در زمان، هزینه و انرژی شود و در آینده نزدیک به یکی از ارکان اصلی توسعه کشور تبدیل خواهد شد.
دکتر عسکرپور اظهار داشت: این جشنواره تلاش کرد تا با ایجاد فضایی برای تبادل نظر و آموزش، زمینههای پرورش نوآوران و فناوران محلی را در راستای توسعه ملی فراهم کند.
وی تصریح کرد: یکی از مأموریتهای این چنین رویدادهایی، ایجاد پل ارتباطی بین فناوران محلی و شبکههای سرمایهگذاری ملی بوده و موفقیتهایی مانند جشنواره پزشکی ثابت میکند که ایدههای قابلیت جذب سرمایه دارند.