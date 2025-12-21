پخش زنده
تیم هپکو اراک در هفته نهم لیگ برتر هندبال با یک گل اختلاف مغلوب مس کرمان شد.
هپکو که بازی را بهتر آغاز کرده و در دقایقی از مسابقه از حریف قدرتمند خود پیش افتاده بود، در ادامه و در دیداری نفسگیر، نزدیک و مهیج با نتیجه ۲۵ - ۲۴ این دیدار را واگذار کرد.
این نتیجه پنجمین شکست هپکو در فصل جاری لیگ برتر را رقم زد، اما به لطف دو پیروزی پی در پی اخیر، اراکیها همچنان رده هفتم جدول ردهبندی لیگ برتر هندبال را به خود اختصاص دادهاند.
مس کرمان هم با این پیروزی به روند صددرصد برد خود در لیگ ادامه داد و با اختلاف دو امتیازی نسبت به سایپا، جایگاهش را در صدر جدول تثبیت کرد.
در پایان هفته نهم مس کرمان با ۱۶ امتیاز صدرنشین است و سایپا، استقلال و سپاهان به ترتیب با ۱۴، ۱۳ و ۱۲ امتیاز در ردههای بعدی قرار دارند.
سپاهان نوین و نیروی زمینی سبزوار با ۸ امتیاز پنجم و ششم هستند و هپکو اراک و فرازبام دهدشت هم ۵ امتیازی و در ردههای هفتم و هشتم قرار گرفتهاند.
در پایین جدول نیز پرواز با ۴، نفت و گاز گچساران با ۳ و سنگ آهن بافق با ۲ امتیاز، ردههای نهم تا یازدهم را به خود اختصاص دادهاند.