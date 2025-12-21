پخش زنده
امروز: -
تیم فوتبال برق شیراز در برابر میهمان رشتی خود یک امتیاز کسب کرد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ در هفته دهم رقابتهای فوتبال لیگ دسته دوم باشگاههای کشور برق شیراز بعدازظهر امروز در ورزشگاه سردارجنگل رشت میهمان سپید رود رشت بود که در این پایان به تساوی یک یک دست یافت .
گل تیم برق در این دیدار توسط بهروز هوشمند در دقیقه ۳۹ و گل تساوی سپید رود توسط سورن آریافر در دقیقه ۸۶ به ثمر رسید .
برق شیراز با این تساوی ۱۷ امتیازی شد این تیم در هفته یازدهم جمعه ۵ دی میزبان پادیاب خلخال است .