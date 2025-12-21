پخش زنده
نخستین محفل ادبی کتابخانههای عمومی مازندران با عنوان یلدای حافظ با حضور شاعران مازندرانی در شهرستان آمل برگزار شد.
در این محفل ادبی که به میزبانی نهاد کتابخانههای عمومی شهرستان آمل برگزار شد، شاعران بومی استان جدیدترین سرودههای خود را در وصف شب یلدا و آیین کهن چله شو قرائت کردند. این برنامه همزمان با نزدیک شدن به طولانیترین شب سال برگزار شد؛ شبی که ایرانیان آن را با دورهمیهای خانوادگی، شاهنامهخوانی، قصهگویی و تفال به دیوان حافظ گرامی میدارند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی مازندران گفت: برگزاری این جشن در شهرستان آمل با توجه به پیشینه تاریخی و فرهنگی این منطقه و جایگاه ویژه آیین چله شو در این شهرستان انجام شد.
مرضیه فلاح کردآبادی افزود: آمل در حوزههای فرهنگی و ادبی همواره در سطح استان سرآمد بوده و به همین دلیل شاعران و نویسندگان مازندرانی در این محفل ادبی گرد هم آمدند.
او ادامه داد: تشکیل محفل و انجمن ادبی شاعران مازندرانی و مروجان فرهنگ کتاب و کتابخوانی در شب یلدا با هدف ایجاد انگیزه و نشاط اجتماعی و تشویق خانوادهها به دورهمی و قرائت دیوان حافظ برنامهریزی شده است.
فلاح کردآبادی گفت: پاسداشت سنتهای کهن در قالب محفلهای شاعرانه و ادبی با حضور بزرگان این حوزه و نسلهای جوان علاقهمند به شعر و کتابخوانی، زمینه زنده نگه داشتن آیینهای اصیل ایرانی را فراهم میکند.
رئیس نهاد کتابخانههای عمومی مازندران نیز در این مراسم گفت: شب یلدا یکی از سنتهای زیبای ایرانی است که از دیرباز با شعرخوانی پیوند خورده است.
یوسف لاطف افزود: شعرخوانی شاعران، حافظخوانی و شاهنامهخوانی از برنامههای اصلی این محفل ادبی بود.
او ادامه داد: در این مراسم علاوه بر دورهمی شاعران استان و احیای رسمهای کهن، زمینه کشف استعدادهای شاعرانه و خلق آثار هنری با محوریت یلدا نیز فراهم شد.
لاطف گفت: آیینهایی مانند شب یلدا بهانهای ارزشمند برای کنار هم بودن اعضای خانواده و تقویت پیوندهای فرهنگی و اجتماعی است.