به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، اداره مدیریت راه های استان خراسان رضوی اعلام کرد: بارش برف در فیروزه، سرولایت، قوچان و محورهای باغچه - نیشابور (محدوده شریف آباد و سه راهی جوادیه) و سبزوار - اسفراین (بیدبرغمد) گزارش شده است.

بر اساس این گزارش همچنین نیشابور، محورهای مشهد - کلات (گردنه گوجگی)، باغچه - نیشابور (شریف آباد) و قوچان - درگز (زوباران) با مه گرفتگی مواجه است.



