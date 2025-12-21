پخش زنده
نیکوکار یزدی با اهدای مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان به مناسبت شب یلدا، زمینه آزادی ۳ زندانی جرائم غیرعمد را فراهم کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، همزمان با آخرین روز آذرماه و به مناسبت فرارسیدن شب یلدا، امیرحسین مبشر، نیکوکار یزدی که تاکنون چندینبار در عرصه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد مشارکت داشته است، با اهدای مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان، زمینه آزادی ۳ زندانی جرائم غیرعمد و بازگشت آنان به آغوش خانوادههایشان را فراهم کرد.
این نیکوکار یزدی گفت: این مبلغ را به نیت سلامتی خود و خانوادهام و همچنین شادی روح پدرم مرحوم (عباس مبشر) اهدا کردم، تا در این شب یلدایی، چراغ امید در دل چند خانواده دوباره روشن شود و گرمای آزادی، سهم خانههایی باشد که چشمانتظارند. امید دارم آزادی این عزیزان، باقیاتالصالحاتی برای روح پدرم و نشانی از مهربانی در بلندترین شب سال باشد.