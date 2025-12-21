پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ جشن شب یلدا در هر گوشه از کشور با مشابهتهای زیادی نسبت به هم برگزار میشود و نمادی از وحدت بین اقدام و مذاهب و نردبان خاطرههای مادر بزرگها و بزرگترها به شمار میرود.
جشن شب یلدا در ایران با گرد هم آمدن و شبنشینی اعضای خانواده و اقوام در کنار یکدیگر برگزار میشود، اما کوردها رسمهای مخصوص خود دارند.
شب یلدا که در مناطق کردنشین به آن " شه و چله" میگویند، جذابیتهای ویژهای در بین مردم کورد دارد و فرصتی برای با هم بودن و صله رحم است.
شب چله در مهاباد، آخرین شب فصل خزان به خانوادهها برای دور هم بودن و از کنار هم لذت بردن بهانهای میدهد و خود نیز میرود.
مراسم طولانیترین شب سال در مهاباد همانند دیگر مناطق کرد نشین با شکوه خاصی برگزار میشود.
مردم مهاباد به رسم بسیاری دیگر از مناطق کردنشین با حضور در شب نشینی و محفل دوستانه سعی در بهتر گذراندن طولانیترین شب سال دارند.
نام گذاری یلدا به (شب چله) به این علت است که در باور تاریخی و اجتماعی مردم این منطقه در حقیقت زمستان به دوبخش چله بزرگ و چله کوچک تقسیم شده که چهل روز اول از اول دی ماه تا دهم بهمن را چله بزرگ و بیست روز بعدی را از دهم بهمن تا اول اسفند چله کوچک مینامند.
میگویند این آداب و رسوم سنتی بخشی از کتاب زندگی نامه اجدادی ما است که باید آن را ورق بزنیم.
شاید ارزشمندترین هدیه شب یلدا سرخی و شیرینی شادی است که با هم تجربه میکنیم.
آن روزها افراد فامیل به خانه بزرگترین فرد فامیل میرفتند و با تکاندن برفهای زمستان از لباسهایشان در گرمای آرامش بخش کرسی فرو میرفتند. افراد فامیل بر سر یک سفره باهم شام میخوردند و بر روی سفره مخصوص این شب خوردنیهای متنوعی چیده میشد.