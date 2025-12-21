پخش زنده
تیم پیکان با پیروزی مقابل نفت و گاز گچساران به مرحله یکچهارم نهایی رقابتهای جام حذفی فوتبال ایران صعود کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیمهای نفت و گاز گچساران و پیکان در چارچوب مرحله یکهشتم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی امروز یکشنبه ۳۰ آذر برابر هم به میدان رفتند.
نیمه نخست این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید و تلاش دو تیم حتی در نیمه دوم و تا ۱۰ دقیقه پایانی نتیجهای نداشت. در حالی که تصور میشد این بازی به وقت اضافه برود، مهدی نجفی در دقیقه ۸۹ تک گل پیروزیبخش پیکان را به ثمر رساند.
پیکان در حالی با نتیجه یک بر صفر میزبانش نفت و گاز گچساران را شکست داد که از دقیقه ۸۰ با اخراج سجاد جعفری ۱۰ نفره به بازی ادامه داد.
پیکان با هدایت سعید دقیقی با این برد راهی مرحله یکچهارم نهایی جام حذفی شد و نفت و گاز گچساران از دور رقابتها کنار رفت.