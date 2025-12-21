پخش زنده
امروز: -
به منظور سیاستهای نظارتی بر بازار و صیانت از حقوق مصرفکنندگان، بازرس کل استان زنجان از میادین میوه و ترهبار و مراکز توزیع عمده محصولات کشاورزی بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ دهدهجانی در این بازدید میدانی،ضمن بررسی وضعیت قیمتها، نحوه عرضه کالاها و رعایت ضوابط بهداشتی، از غرفهداران و شهروندان درباره چالشهای موجود در بازار گفتوگو کرد.
وی با تأکید بر لزوم نظارت مستمر و هدفمند بر بازار، افزود:حمایت از حقوق مردم و جلوگیری از هرگونه تخلف اقتصادی از اولویتهای اصلی دستگاههای نظارتی استان است و این موضوع با جدیت دنبال میشود.
دهدهجانی افزود: هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و نظارتی، بهویژه بین جهاد کشاورزی، و تعزیرات حکومتی، اداره کل صنعت و معدن و تجارت و اصناف، نقش مؤثری در کنترل قیمتها و حفظ ثبات بازار دارد.
وی تاکید کرد: حضور میدانی مسئولان و ارتباط مستقیم با مردم، بهترین روش برای رصد واقعی وضعیت بازار است.
دهدهجانی با اشاره به اهمیت تأمین بهموقع میوه و ترهبار و ضرورت نظارت بر زنجیره توزیع، از مسئولان اجرایی خواست تا در آستانه ایام پایانی سال برای جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمتها برنامهریزی دقیقتری صورت گیرد.
وی ضمن ارزیابی عملکرد غرفههای عرضه محصولات کشاورزی، نسبت به برخورد جدی با متخلفان و همکاری نزدیک با دادستانی و اداره کل تعزیرات تأکید کرد.
بازرس کل استان گفت: هدف از این بازدیدها، ایجاد اعتماد عمومی در میان شهروندان و اطمینان از سلامت، کیفیت و قیمت مناسب کالاهاست و این نظارتها تا تحقق کامل اهداف تنظیم بازار ادامه خواهد داشت.