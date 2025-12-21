به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان گشت مشترکی از واحدهای صنفی با حضور میرحسینی فرماندار. اماکن ، صنعت معدن و تجارت، بهداشت و ، حمایت‌ از مصرف کننده و اتاق اصناف شهرستان انار از تعدادی واحد صنفی بازدید شد

این نظارت ها بر بازار و صنوف در آستانه شب یلدا برگزار شد

دراین بازدید به منظور خریدهای شب یلدا ونظارت بر بازار انجام شد

در این بازرسی مشترک ضمن کنترل قیمت‌ها، درخصوص ارائه فاکتور، رسید برای خریداران، نصب اتیکت قیمت گذاری و کیفیت و سلامت محیط .گرانفروشی تذکرات لازم داده است