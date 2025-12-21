به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ جانمایی و محل قرارگیری دستگاه کمک‌ناوبری DVOR و چگونگی اجرای زیرساخت‌های مرتبط با آن، با حضور مسئولان و کارشناسان شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در فرودگاه شهدای رامسر بررسی شد.

در این نشست تخصصی، معاون اداره‌کل تجهیزات و تسهیلات شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، کارشناسان اداره‌کل عمران و توسعه فرودگاه‌ها، کنترل ترافیک هوایی، ارتباطات و ناوبری این شرکت، رؤسای ادارات ارتباطات و ناوبری، تجهیزات و تسهیلات و کنترل ترافیک هوایی اداره‌کل فرودگاه‌های استان مازندران، رئیس فرودگاه شهدای رامسر و کارشناسان مرتبط حضور داشتند.

در جریان این جلسه و بازدید میدانی، محل مناسب استقرار دستگاه کمک‌ناوبری DVOR و الزامات فنی و زیرساختی اجرای آن در فرودگاه رامسر به‌صورت کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نبود دستگاه‌های کمک‌ناوبری در سال‌های گذشته، بارها موجب بروز اختلال در پروازهای فرودگاه رامسر به‌ویژه در شرایط نامساعد جوی شده است.

شرایط خاص آب‌وهوایی استان مازندران از جمله مه‌گرفتگی و بارندگی‌های مکرر، از مهم‌ترین عوامل لغو پروازهای خروجی یا بازگشت پروازهای ورودی این فرودگاه به شمار می‌رود.

نصب و راه‌اندازی دستگاه DVOR می‌تواند نقش مؤثری در افزایش ایمنی پروازها، کاهش لغو و تأخیر پروازها و بهبود خدمات ناوبری هوایی در فرودگاه شهدای رامسر ایفا کند.