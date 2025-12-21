پخش زنده
در آیین اختتامیه دومین اجلاس جهانی طب سنتی سازمان جهانی بهداشت (WHO)، تعهدات پنجگانه جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای سند راهبرد جهانی طب سنتی سازمان جهانی بهداشت برای سالهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۴، با حضور مدیرکل سازمان جهانی بهداشت، نخستوزیر هند و مقامات عالیرتبه حوزه سلامت کشورها رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از وبدا، آیین اختتامیه دومین اجلاس جهانی طب سنتی سازمان جهانی بهداشت، روز ۱۹ دسامبر ۲۰۲۵ در سالن ۱۴ مجموعه «بهارات مانداپام» دهلینو برگزار شد و طی آن، برنامهها و تعهدات جمهوری اسلامی ایران برای توسعه طب سنتی در چارچوب سند راهبرد جهانی طب سنتی سازمان جهانی بهداشت (۲۰۲۵–۲۰۳۴) معرفی شد.
این مراسم با حضور دکتر تدروس آدهانوم گبریسوس، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت، نارندرا مودی، نخستوزیر هند، ۲۴ وزیر بهداشت از کشورهای مختلف جهان، مقامات عالیرتبه حوزه سلامت و نمایندگان سازمان جهانی بهداشت برگزار شد و بیش از ۱۰۰۰ نفر از بیش از ۱۰۰ کشور در آن مشارکت داشتند.
در این آیین، هیأت جمهوری اسلامی ایران متشکل از دکتر حسین رضاییزاده، رئیس مرکز طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، دکتر محمد فتحعلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند و دکتر آرمان زرگران، مشاور امور بینالملل مرکز طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت حضور داشتند.
بر اساس تعهدات اعلامشده، جمهوری اسلامی ایران راهاندازی مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت در حوزه طب سنتی را بهعنوان یکی از برنامههای اصلی خود دنبال میکند.
همچنین ایجاد سامانه کارآزماییهای بالینی در حوزه طب سنتی، بهمنظور ارتقای شواهد علمی و استانداردسازی مداخلات درمانی در دستور کار قرار دارد.
در ادامه این تعهدات، ایران بر تقویت و توسعه تحقیقات علمی، تولید شواهد معتبر و انتشار نتایج آنها در مجلات علمی معتبر بینالمللی تأکید کرده است. تدوین پنج دستورالعمل بالینی برای اقدامات بالینی طب ایرانی نیز از دیگر برنامههایی است که در چارچوب این سند راهبردی پیگیری خواهد شد.
ادغام خدمات طب سنتی در نظام سلامت کشور، بهعنوان یکی دیگر از تعهدات جمهوری اسلامی ایران، با هدف افزایش دسترسی ایمن و مبتنی بر شواهد مردم به این خدمات، مورد تأکید قرار گرفت.
گفتنی است در این آیین، علاوه بر تعهدات جمهوری اسلامی ایران، از تعهدات ۲۶ کشور جهان و ۶۰ مرکز غیردولتی مورد تأیید سازمان جهانی بهداشت در حوزه توسعه طب سنتی نیز رونمایی شد.