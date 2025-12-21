به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش استان خراسان رضوی، با توجه به بارش برف، برودت هوا و یخبندان شدید معابر، مدارس شهرستان‌ های تربت حیدریه، قوچان، نیشابور، فریمان، فیروزه، باخرز، زاوه، زبرخان، میان‌ جلگه، کوهسرخ و بخش های احمدآباد مشهد، سرولایت نیشابور و جلگه رخ تربت حیدریه در کلیه مقاطع تحصیلی در شیفت صبح به‌ صورت مجازی خواهد بود.

بر این اساس همچنین مدارس بخش رضویه در مقطع ابتدایی و متوسطه اول در شیفت صبح به صورت مجازی فعالیت خواهند کرد و در مدارس طرقبه و شاندیز هم فعالیت های آموزشی در مقطع ابتدایی در شیفت صبح به صورت مجازی پیگیری خواهد شد.