به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این مراسم مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت ولی عصر خوزستان گفت: ما بسیار نیازمند این فعالیت‌های جسمانی هستیم، به ویژه در شرایط کنونی که با انواع امراض مواجهیم، بهترین راه پیشگیری و درمان، آمادگی جسمانی است.

حجت الاسلام پولادی بر تداوم برگزاری چنین جشنواره‌هایی تاکید کرد و ادامه داد: طلاب عزیز ورزش، آمادگی جسمانی و توجه به سلامت خود کوشا باشند، چرا که این امر مقدمه‌ای برای تعالی روح است.

وی همچنین برای تیم‌های برتر در مسابقات کشوری آرزوی موفقیت کرد.

در جشنواره فرهنگی ورزشی بسیج طلاب و مدارس علمیه سراسر استان خوزستان ۲۸ تیم در هشت رشته ورزشی با هم به رقابت پرداختند.