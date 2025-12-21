رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: ۷۰ درصد مرگ‌های زودرس ریشه در عادات دوران کودکی دارد و دوران دبستان، طلایی‌ترین و ارزان‌ترین فرصت برای پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی با بیان اینکه طلایی‌ترین و ارزان‌ترین فرصت برای تغییر مسیر سلامت یک ملت، توجه به پنج عامل خطر اصلی بیماری‌های غیرواگیر از سنین مدرسه است، اظهار داشت: دوران کودکی و دبستان مهم‌ترین و کم‌هزینه‌ترین نقطه برای تغییر مسیر سلامت یک ملت است. آنچه کودک امروز در مدرسه یاد می‌گیرد، تعیین‌کننده است که آیا در ۵۰ سالگی دچار سکته، دیابت یا سرطان خواهد شد یا نه.

وی افزود: چاقی کودکان در ۱۵ سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش یافته، ۷۹ درصد والدین متوجه اضافه‌وزن فرزندشان نیستند و پنج عامل خطر اصلی بیماری‌های غیرواگیر (تغذیه ناسالم، کم‌تحرکی، دخانیات، آلودگی هوا و مشکلات روانی) همگی از همین سنین مدرسه مد نظر هستند.

دکتر شریفی تصریح کرد: دوران دبستان، طلایی‌ترین و ارزان‌ترین فرصت برای پیشگیری است. آموزش، مداخله و برنامه‌های مدرسه‌محور می‌تواند مسیر سلامت کل نسل آینده را تضمین و تغییر دهد و بار عظیم بیماری‌های غیرواگیر را به‌طور چشمگیری کاهش دهد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می‌گوید: تغییر در رفتار‌های روزمره می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی خطر بیماری‌های قلبی، دیابت و سرطان را کاهش دهد.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان تاکید کرد: مداخلات مدرسه‌محور می‌تواند عوامل خطر را کاهش دهد.