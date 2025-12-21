رئیس اتاق بازرگانی کرمان؛ در راستای تحول سازی در تولید و اشتغال ، انجمن‌های جدید مشاغل در استان شکل گرفته اند

معرفی برترین‌های کسب و کار انجمن طلا و جواهرات استان کرمان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان انجمن طلا و جواهرات ، انجمن فرش دستباف و کسب و کارهای خانوادگی مهمترین این انجمن ها هستند.

طبیب‌زاده در حاشیه معرفی برترین‌های کسب و کار انجمن طلا و جواهرات استان با اعلام این خبر گفت انجمن طلا و جواهرات می‌تواند صنعت طلاسازی در استان را متحول کند ،

وی بر حمایت از این انجمن تاکید کرد و از آغاز بکار انجمن های بانوان کارآفرین ، انجمن فرش دستباف کرمان ، و انجمن کسب و کارهای خانوادگی در کرمان خبر داد و گفت این انجمن ها ، در دست شکل گیری هستند و می‌توانند تولیدات کرمان را متحول کنند .

احمد منصوری رئیس انجمن طلا و جواهرات استان با اشاره به عضویت حدود ۳۰۰ نفر در انجمن طلا و جواهرات استان گفت :در حال حاضر یکصد نفر از اعضای این انجمن پس از کسب آموزش های لازم وارد بازار کار خصوصا تولید زیورآلات شده اند .